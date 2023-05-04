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التسجيل عبر خدمة التسجيل الإلكتروني الجديدة

الخطة الزمنية لتسجيل أكثر من 450 ألف طالب وطالبة مستجدين

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
الخطة الزمنية لتسجيل أكثر من 450 ألف طالب وطالبة مستجدين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة التعليم تفاصيل الخطة الزمنية لتسجيل أكثر من 450 ألف طالب وطالبة مستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445هـ، من خلال رابط خدمة التسجيل الإلكتروني الجديدة.

وقالت الوزارة عبر إنفوجراف بموقع تويتر: إن التسجيل للمدارس الحكومية خلال الفترة من 17/ 10/ 1444 هجريًّا، الموافق 7/ 5/ 2023 ميلاديًّا، حتى 28/ 10/ 1444 هجريًّا، الموافق 18/ 5/ 2023 ميلاديًّا.

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أما التسجيل لمدارس تعليم القرآن الكريم الحكومية من خلال نظام نور، سيكون بداية من 22/ 11/ 1444 هجريًّا، والموافق 11/ 6/ 2023 ميلاديًّا، وحتى 4/ 12/ 1444 هجريًّا، والموافق 22/ 6/ 2023 ميلاديًّا.

وفيما يخص المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني في المدارس الحكومية من خلال نظام نور، سيكون خلال الفترة من 22/ 11/ 1444 هجريًّا، والموافق 11/ 6/ 2023 ميلاديًّا، حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي.

موعد التسجيل

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية، بدءًا من يوم الأحد 17 شوال ويستمر إلى 28 شوال، وذلك من خلال رابط خدمة “التسجيل الإلكتروني”، الذي سيتم إرساله تباعًا على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

استفادة الآلاف

وتسهم الخدمة الإلكترونية الجديدة في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة، حيث تهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونيًّا دون مراجعة المدرسة، وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقًا وفقًا لظروفهم.

وتعتمد آلية عمل الخدمة الجديدة على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقًا لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.

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