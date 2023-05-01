الخطيب: أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي

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رحب وزير السياحة أحمد الخطيب، بالنجم العالمي ونجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال زيارته السياحية الثانية وعائلته للمملكة.
وقال الخطيب، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية.. أهلاً ميسي”.
ووصل النجم ليونيل ميسي إلى السعودية في زيارة خاصة برفقة عائلته، اليوم الاثنين، ومن المقرر أن يقوم بزيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية.
وأعلنت وزارة السياحة، خلال العام الماضي، اختيار ليونيل ميسي ليصبح سفيراً للسياحة في المملكة.
وشارك ميسي بالفعل في حملة دعائية تروج للأماكن السياحية في المملكة العربية السعودية، ونشر صورة لأحد المناظر الطبيعية بالسعودية عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”.
أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل #ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية#أهلاً_ميسي
— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023