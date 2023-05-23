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تقدمت المملكة في مؤشري منظمة السياحة العالمية

الخطيب: تقدم قطاع السياحة يعزز مكانة السعودية عالميًّا

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
الخطيب: تقدم قطاع السياحة يعزز مكانة السعودية عالميًّا
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن تقدم قطاع السياحة يعزز مكانة السعودية عالميًّا.

وتوجه الخطيب، في تغريدة عبر موقع تويتر، بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إشارة مجلس الوزراء اليوم لتقدم القطاع السياحي في المملكة.

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وأشار إلى أن ذلك يأتي تتويجًا لتوجيهات القيادة، من أجل تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

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وأعلن مجلس الوزراء في اجتماع اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تقدم المملكة في مؤشري منظمة السياحة العالمية لعدد السياح الدوليين وإيرادات السياحة الدولية لعام 2022، يعكس ما توليه الدولة من اهتمام بتعزيز هذا القطاع وتطويره ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي.

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