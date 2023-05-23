الخطيب: تقدم قطاع السياحة يعزز مكانة السعودية عالميًّا

أمريكي يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ بط يعبر الشارع الخطيب: تقدم قطاع السياحة يعزز مكانة السعودية عالميًّا جولة في مدن أمريكية للشركات التقنية الناشئة السعودية عمالة سوق الصواريخ يبدؤون إفراغ محلاتهم بعد قرار الإغلاق العدالة يتفوق على الهلال بهدف في الشوط الأول الموندو ديبورتيفو : كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل عن النصر سحابة كثيفة ورياح هابطة تطوف الحريضة بتهامة عسير أكوام البرد تغلق طريق شمال بني عمرو بعسير وزير الطاقة يحذر المضاربين في النفط: أعرف متى أكشف أوراقي رجوة تغالب دموعها أثناء كلمة الملكة رانيا
أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن تقدم قطاع السياحة يعزز مكانة السعودية عالميًّا.
وتوجه الخطيب، في تغريدة عبر موقع تويتر، بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إشارة مجلس الوزراء اليوم لتقدم القطاع السياحي في المملكة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تتويجًا لتوجيهات القيادة، من أجل تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.
وأعلن مجلس الوزراء في اجتماع اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تقدم المملكة في مؤشري منظمة السياحة العالمية لعدد السياح الدوليين وإيرادات السياحة الدولية لعام 2022، يعكس ما توليه الدولة من اهتمام بتعزيز هذا القطاع وتطويره ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي.