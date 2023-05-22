Icon

وليد معاذ عن سبب قبول المسؤولية: ما حدث للأهلي استثنائي Icon سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر الحجاج Icon وليد معاذ: يوم هبوط الأهلي من أسوأ أيام حياتي Icon ريانة من الفضاء: السماء ما هي حد لطموحنا هي البداية فقط Icon الخليج يعبر الوحدة برباعية ويُعزز فرص بقائه Icon العناية الإلهية تنقذ طفلة أردنية تعرضت للاختناق داخل متجر Icon مؤتمر الإعلام الوطني يختتم فعالياته بـ 10 جلسات وورش عمل Icon التعاون يتجاوز الطائي بثنائية Icon خالد بن سلمان عن رحلة الفضاء: المستحيل لم ولن يكون يومًا سعوديًّا Icon دعوات الشفاء تُحيط خالد بن محمد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الخليج يعبر الوحدة برباعية ويُعزز فرص بقائه

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
الخليج يعبر الوحدة برباعية ويُعزز فرص بقائه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة الوحدة ضد الخليج، في إطار منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بتحقيق الفريق الضيف لفوز كبير بنتيجة 4/ 1.

تقدم الخليج ضد الوحدة

وبدأت مباراة الوحدة ضد الخليج التي أًقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وضغط الفريق الضيف بقوة، قبل أن ينجح بيدرو أمارال في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة العاشرة.

قد يهمّك أيضاً
ساعة ذكية لقياس السكر كبديل لوخز الإبر

ساعة ذكية لقياس السكر كبديل لوخز الإبر

وظائف إدارية شاغرة بفروع بنده

وظائف إدارية شاغرة بفروع بنده

الخليج
لاعبو الفريق الضيف – المصدر @Khaleejclub

وواصل الفريق الضيف الضغط، وسيطر على وسط الملعب، قبل أن يحرز موراتو الهدف الثاني من تسديدة قوية عند الدقيقة 18، لينتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بحثًا عن تعديل النتيجة.

قد يهمّك أيضاً
سقوط مروج مخدرات في عسير

سقوط مروج مخدرات في عسير

السفير الأمريكي بالرياض: السعوديون لا يحلمون بل ينوون ويحققون الحلم

السفير الأمريكي بالرياض: السعوديون لا يحلمون بل ينوون ويحققون الحلم

وتمكن هزاع الغامدي من تقليص الفارق بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 20، لتشتعل المباراة لتسجيل هدف جديد، واستمرت المحاولات دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الوحدة ضد الخليج بهدفين مقابل هدف.

الخليج
لاعبو الفريق الضيف – المصدر @Khaleejclub

تألق الضيوف

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الضيف الضغط، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد الوحدة بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، سددها سوكول تسكاليشي بنجاح عند الدقيقة 58.

وسجل موراتو الهدف الثاني له والرابع لفريقه عند الدقيقة 66 من تسديدة قوية، واستمرت المحاولات، وسط هدوء نسبي في اللعب، لتنتهي المباراة بخسارة الوحدة ضد الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأنعش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج آماله في البقاء، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 29 نقطة في المركز الـ13.

نادي الخليج
لاعبو الفريق الضيف – المصدر @Khaleejclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن

أخبار أمنية
بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها في بداية حياتي 
العالم

بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها...

العالم
فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع المدني
السعودية اليوم

فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع...

السعودية اليوم
3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح
السعودية اليوم

3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة...

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا
الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة
السعودية اليوم

الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في...

السعودية اليوم
رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم
آخر الاخبار

رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم

آخر الاخبار