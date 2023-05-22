الخليج يعبر الوحدة برباعية ويُعزز فرص بقائه

انتهت، منذ قليل، مباراة الوحدة ضد الخليج، في إطار منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بتحقيق الفريق الضيف لفوز كبير بنتيجة 4/ 1.

تقدم الخليج ضد الوحدة

وبدأت مباراة الوحدة ضد الخليج التي أًقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وضغط الفريق الضيف بقوة، قبل أن ينجح بيدرو أمارال في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة العاشرة.

وواصل الفريق الضيف الضغط، وسيطر على وسط الملعب، قبل أن يحرز موراتو الهدف الثاني من تسديدة قوية عند الدقيقة 18، لينتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بحثًا عن تعديل النتيجة.

وتمكن هزاع الغامدي من تقليص الفارق بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 20، لتشتعل المباراة لتسجيل هدف جديد، واستمرت المحاولات دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الوحدة ضد الخليج بهدفين مقابل هدف.

تألق الضيوف

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الضيف الضغط، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد الوحدة بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، سددها سوكول تسكاليشي بنجاح عند الدقيقة 58.

وسجل موراتو الهدف الثاني له والرابع لفريقه عند الدقيقة 66 من تسديدة قوية، واستمرت المحاولات، وسط هدوء نسبي في اللعب، لتنتهي المباراة بخسارة الوحدة ضد الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأنعش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج آماله في البقاء، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 29 نقطة في المركز الـ13.