الخليج يقلب الطاولة على الاتفاق ويحصد النقاط الـ3

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الخليج فوزًا ثمينًا على حساب الاتفاق بهدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان فارس الدهناء سجل الهدف الأول عبر اللاعب محمد الكويكبي في الدقيقة الـ24، ثم نجح الخليج وأدرك التعادل عبر اللاعب الألباني سوكول سيكاليشي في الدقيقة الـ35 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز، الهدف الثاني للخليج في الدقيقة الـ72.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الخليج 23 نقطة في المركز الـ14 بينما تجمد رصيد فارس الدهناء عند 30 نقطة في المركز الثامن.