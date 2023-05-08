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ضمن منافسات الجولة الـ26

الخليج يُعطل النصر بتعادل إيجابي

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ مساءً
الخليج يُعطل النصر بتعادل إيجابي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الخليج ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تعادل النصر ضد الخليج

وبدأت مباراة النصر ضد الخليج التي أُقيمت على ملعب الأول بارك بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط، عن طريق فابيو مارتينيو منذ تسديدة بعد انفراده بالمرمى.

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الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @SPL

وانتفض النصر بقوة بعد الهدف، وانطلق أندرسون تاليسكا، إلا أنه تعرض للعرقلة، ليطالب اللاعبون بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم قرر استكمال اللعب، قبل أن ينجح ألفارو في تسجيل التعادل عند الدقيقة 17.

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ألفارو
احتفال ألفارو – المصدر @SPL

وأطلق غوستافو تسديدة قوية عند الدقيقة 21، ولكن حارس المرمى تصدى لها، قبل أن يسدد كريستيانو رونالدو كرة مميزة، إلا أن الحارس تألق وحولها إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 23.

واستمرت المحاولات من العالمي، قبل أن ينقذ روسي فرصة خطيرة عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الخليج بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

النصر ضد الخليج
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

محاولات مستمرة

ومع بداية الشوط الثاني، واصل العالمي الضغط بقوة، قبل أن ينجح كريستيانو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 59، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأطلق عبدالرحمن غريب تسديدة مرت بجوار القائم.

النصر ضد الخليج
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

وسدد رونالدو كرة من داخل منطقة الجزاء، ومرت بجوار القائم عند الدقيقة 80، واصطدمت رأسية مميزة من أيمن يحيى بالعارضة عند الدقيقة 89، وأهدر العمري فرصة الفوز في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بتعادل النصر ضد الخليج.

ورفع النصر رصيده إلى 57 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج إلى 24 نقطة في المركز الـ14.

النصر ضد الخليج
جانب من المباراة – المصدر @SPL

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