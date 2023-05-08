الخليج يُعطل النصر بتعادل إيجابي

انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الخليج ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تعادل النصر ضد الخليج

وبدأت مباراة النصر ضد الخليج التي أُقيمت على ملعب الأول بارك بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط، عن طريق فابيو مارتينيو منذ تسديدة بعد انفراده بالمرمى.

وانتفض النصر بقوة بعد الهدف، وانطلق أندرسون تاليسكا، إلا أنه تعرض للعرقلة، ليطالب اللاعبون بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم قرر استكمال اللعب، قبل أن ينجح ألفارو في تسجيل التعادل عند الدقيقة 17.

وأطلق غوستافو تسديدة قوية عند الدقيقة 21، ولكن حارس المرمى تصدى لها، قبل أن يسدد كريستيانو رونالدو كرة مميزة، إلا أن الحارس تألق وحولها إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 23.

واستمرت المحاولات من العالمي، قبل أن ينقذ روسي فرصة خطيرة عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الخليج بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

محاولات مستمرة

ومع بداية الشوط الثاني، واصل العالمي الضغط بقوة، قبل أن ينجح كريستيانو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 59، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأطلق عبدالرحمن غريب تسديدة مرت بجوار القائم.

وسدد رونالدو كرة من داخل منطقة الجزاء، ومرت بجوار القائم عند الدقيقة 80، واصطدمت رأسية مميزة من أيمن يحيى بالعارضة عند الدقيقة 89، وأهدر العمري فرصة الفوز في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بتعادل النصر ضد الخليج.

ورفع النصر رصيده إلى 57 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج إلى 24 نقطة في المركز الـ14.