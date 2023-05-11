الداخلية: بالمرصاد لكل من يستهدف أمن السعودية وشبابها بالمخدرات

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وثق مقطع فيديو، جهود رجال وقوات وزارة الداخلية في الحرب على المخدرات، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة كل مروجي السموم، والقضاء على شر تلك الآفة.
جهودنا مستمرة في مكافحة المخدرات.. #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/dI5go808Sdقد يهمّك أيضاً
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 11, 2023
وبين مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية، استنفارًا أمنيًّا واسعًا بين القوات على جميع الأصعدة، لملاحقة عصابات المخدرات، والقبض عليهم قبل نشر سمومهم بين الشباب، والمجتمع السعودي.
كما وثق مقطع الفيديو، ملايين الحبوب، والأقراص المخدرة التي تم ضبطها بحوزة مروجي المخدرات.
وعلقت وزارة الداخلية على مقطع الفيديو، مشددة على استمرار جهودها في مكافحة المخدرات، حيث قالت: بالمرصاد لكل من يستهدف أمن السعودية وشبابها بالمخدرات.
وأطلقت الجهات الأمنية مؤخرًا حملة أمنية كبرى تحت عنوان بالمرصاد، لملاحقة ورصد وضبط كل مروجي ومهربي المخدرات في المملكة، بالتزامن مع حملات توعية واسعة لحث الجميع بالقيام بدورهم الإيجابي والإبلاغ عن مروجي المخدرات، لحماية أنفسهم، وحماية المجتمع ككل من خطر تلك الآفة.