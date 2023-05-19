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جميع البلاغات تعالج بسرية تامة

الداخلية لـ المواطنين: كونوا بالمرصاد لمهربي المخدرات

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
الداخلية لـ المواطنين: كونوا بالمرصاد لمهربي المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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حثت وزارة الداخلية، المواطنين على الإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، مؤكدة أن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة.

ونشرت الداخلية مقطع فيديو ترد فيه على حيرة بعض المواطنين بشأن الإبلاغ عن النشاطات ذات الصلة بتهريب أو ترويج المخدرات، قائلة “كن بالمرصاد لهم وبلغ عنهم.. فجميع البلاغات تعالج بسرية تامة”.

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طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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