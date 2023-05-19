ChatGPT يتوسع رسميًا إلى الهواتف الذكية أرقام مميزة لـ كاكو في دوري روشن رئيس أوكرانيا يوجه الشكر لولي العهد لاستضافته بقمة جدة الداخلية لـ المواطنين: كونوا بالمرصاد لمهربي المخدرات السيتي يسعى لحسم لقب الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي ولي العهد للمشاركين في قمة جدة: أشقاؤكم في المملكة يكرسون جهودهم لدعم القضايا العربية ولي العهد: نأمل أن تسهم عودة سوريا للجامعة العربية في إنهاء أزمتها الجزائر تثمن جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية ولي العهد: لن نسمح بتحول منطقتنا إلى ساحة للصراعات ولي العهد يتسلم رئاسة القمة العربية من الجزائر
حثت وزارة الداخلية، المواطنين على الإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، مؤكدة أن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة.
ونشرت الداخلية مقطع فيديو ترد فيه على حيرة بعض المواطنين بشأن الإبلاغ عن النشاطات ذات الصلة بتهريب أو ترويج المخدرات، قائلة “كن بالمرصاد لهم وبلغ عنهم.. فجميع البلاغات تعالج بسرية تامة”.
كن #بالمرصاد لهم و #بلغ_عنهم ..#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/ssUb5g24Qm
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 19, 2023
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.