الدراسة أون لاين اليوم بمدارس صامطة والعارضة

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، وتحويلها عن بُعد؛ وذلك بسبب تقارير المركز الوطني للأرصاد.
وقال المتحدث باسم تعليم جازان: إنه تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي، في مكتبي تعليم صامطة والعارضة والمدارس التابعة لهما؛ وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب، حسبما ذكرت إدارة تعليم جازان عبر تويتر.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.