الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

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أعلنت إدارة تعليم نجران، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بناء على تقارير الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس المطرية.
وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم نجران، جابر مدخلي، في تغريدة نشرتها الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 10/ 11/ 1444هـ في جميع مدارس ومكاتب التعليم التابعة لـ تعليم نجران.
وتشهد معظم مناطق المملكة حاليًّا حالة من التقلبات الجوية، يرافقها أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وعواصف رعدية، فيما يشدد المدني على اتباع تعليمات السلامة أثناء هطول الأمطار.
على صعيد آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد، الحالة المناخية السائدة والمتوقعة على مناطق ومدن المملكة، خلال فترة الصيف لعام 1444هـ، والتي تمتد من شهر يونيو إلى أغسطس 2023.
وذكر المركز، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن خارطة التوزيع المكاني لمعدلات درجات الحرارة العظمى المناخية التاريخية خلال فصل الصيف تصل لأعلى ارتفاع إلى 45 درجة مئوية أو أعلى على أجزاء من منطقتي (الشرقية، الرياض). وأضاف أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيًّا بحدود ما بين 40 و36 درجة مئوية على أغلب المناطق وتسجل أقل معدلات درجات حرارة على مرتفعات عسير (أبها وخميس مشيط 32 درجة مئوية).
ولفت المركز إلى أن خرائط التوزيع المكاني للبيانات المناخية التاريخية خلال فصل الصيف تظهر أعلى وأدنى معدلات درجات الحرارة الصغرى، حيث تكون أعلى المعدلات والتي تصل إلى 30 درجة مئوية على كل من المناطق التالية (المدينة المنورة، والشرقية، وجازان)، بينما تكون أقل المعدلات على مرتفعات جبال عسير وشمال منطقة الحدود الشمالية تصل إلى حدود 17 درجة مئوية.