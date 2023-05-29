Icon

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن وظائف مراقبين ميدانيين Icon السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً Icon أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري Icon السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل Icon سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن Icon وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بسبب حالة الطقس المطرية

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة تعليم نجران، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بناء على تقارير الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس المطرية.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم نجران، جابر مدخلي، في تغريدة نشرتها الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 10/ 11/ 1444هـ في جميع مدارس ومكاتب التعليم التابعة لـ تعليم نجران.

قد يهمّك أيضاً
الأحوال المدنية: احذروا التعامل مع مدعي تقديم خدماتنا

الأحوال المدنية: احذروا التعامل مع مدعي تقديم خدماتنا

أبرز طريقتين للغش في السيارات المستعملة

أبرز طريقتين للغش في السيارات المستعملة

وتشهد معظم مناطق المملكة حاليًّا حالة من التقلبات الجوية، يرافقها أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وعواصف رعدية، فيما يشدد المدني على اتباع تعليمات السلامة أثناء هطول الأمطار.

 الطقس المتوقع

على صعيد آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد، الحالة المناخية السائدة والمتوقعة على مناطق ومدن المملكة، خلال فترة الصيف لعام 1444هـ، والتي تمتد من شهر يونيو إلى أغسطس 2023.

أعلى وأدنى الدرجات

وذكر المركز، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن خارطة التوزيع المكاني لمعدلات درجات الحرارة العظمى المناخية التاريخية خلال فصل الصيف تصل لأعلى ارتفاع إلى 45 درجة مئوية أو أعلى على أجزاء من منطقتي (الشرقية، الرياض). وأضاف أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيًّا بحدود ما بين 40 و36 درجة مئوية على أغلب المناطق وتسجل أقل معدلات درجات حرارة على مرتفعات عسير (أبها وخميس مشيط 32 درجة مئوية).

ولفت المركز إلى أن خرائط التوزيع المكاني للبيانات المناخية التاريخية خلال فصل الصيف تظهر أعلى وأدنى معدلات درجات الحرارة الصغرى، حيث تكون أعلى المعدلات والتي تصل إلى 30 درجة مئوية على كل من المناطق التالية (المدينة المنورة، والشرقية، وجازان)، بينما تكون أقل المعدلات على مرتفعات جبال عسير وشمال منطقة الحدود الشمالية تصل إلى حدود 17 درجة مئوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة