الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بإطلاق النار على سيارة السفير التركي

اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، الجيش السوداني بإطلاق النار على سيارة السفير التركي بالخرطوم، وفقا لسكاي نيوز عربية.

استمرار الاشتباكات

وتتواصل في السودان الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهزت انفجارات وسط العاصمة الخرطوم، بالتزامن مع تفاقم الوضع الإنساني وتعطل الكثير من المستشفيات عن العمل، وعلى وقع حديث عن محادثات بين طرفي القتال تستضيفها جدة في وقت لاحق اليوم السبت.

انفجارات عنيفة

وتواصلت الضربات الجوية والتفجيرات في عدد من أحياء الخرطوم لا سيما في محيط المطار، رغم وعود بهدنة.

وفي محيط القصر الجمهوري، دوّت انفجارات عنيفة وأصواتُ أسلحة ثقيلة استُخدمت في الاشتباكات.

وهزت انفجارات وسط منطقة الخرطوم بحري، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في سماء حي الوابورات.