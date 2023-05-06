الهلال وأوراوا يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول الجماهير: الهلال يستحق ركلة جزاء ضد أوراوا التحول الوطني يسهم في مشاركة المرأة بنسبة 34.7 % في سوق العمل الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بإطلاق النار على سيارة السفير التركي الشرطة تحقق مع بوريس جونسون بسبب مقطع مثير للجدل إجلاء 13 ألف كندي بسبب خروج الحرائق عن السيطرة مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة مودريتش يحسم مستقبله في الموسم الجديد غائبون عن تتويج الملك تشارلز أبرزهم بايدن وزير الرياضة للاعبي الهلال: فالكم الكأس
اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، الجيش السوداني بإطلاق النار على سيارة السفير التركي بالخرطوم، وفقا لسكاي نيوز عربية.
وتتواصل في السودان الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهزت انفجارات وسط العاصمة الخرطوم، بالتزامن مع تفاقم الوضع الإنساني وتعطل الكثير من المستشفيات عن العمل، وعلى وقع حديث عن محادثات بين طرفي القتال تستضيفها جدة في وقت لاحق اليوم السبت.
وتواصلت الضربات الجوية والتفجيرات في عدد من أحياء الخرطوم لا سيما في محيط المطار، رغم وعود بهدنة.
وفي محيط القصر الجمهوري، دوّت انفجارات عنيفة وأصواتُ أسلحة ثقيلة استُخدمت في الاشتباكات.
وهزت انفجارات وسط منطقة الخرطوم بحري، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في سماء حي الوابورات.