الدعم السريع: لم نوافق على هدنة الأسبوع حتى الآن

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أعلن يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، أنهم لم يوافقوا على هدنة لمدة أسبوع حتى الآن، مشيرًا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن موافقة على هدنة لـ 7 أيام.
ولفت إلى أن الدعم السريع لا ترفض الهدن وتقدر جميع مبادرات الحل، متهمًا الجيش بالمسؤولية عن خرق الهدنة.
وأكد في اتصال مع “العربية” اليوم الثلاثاء، أنهم يتعاطون إيجابيًّا مع المبادرة السعودية الأمريكية.
وعن الاتهامات بارتكاب عمليات نهب وسرقة في الخرطوم، قال مستشار حميدتي: إن ذلك غير صحيح.
وأضاف مستشار حميدتي أن قوات الدعم السريع تسيطر على مداخل الخرطوم وتتواجد فيها.