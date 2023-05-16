الدعم السريع يأسر 700 جندي من الجيش السوداني

قالت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الثلاثاء، إنها أسرت ما يزيد على 700 جندي من الجيش السوداني، وقتلت العشرات، خلال اشتباكات وقعت في مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في بيان لـ الدعم السريع نشره على حسابه في موقع تويتر، على وقع استمرار المعارك مع الجيش منذ أكثر من شهر، مضيفًا: حاول الأفراد مباغتة ارتكازات قواتنا في منطقة شمال بحري حيث تصدت قواتنا للقوة المعتدية بجسارة وطاردتها حتى نقطة انطلاقها.

الاستيلاء على معسكر السواقة

وتابع أن قواته تمكنت من الاستيلاء على معسكر السواقة وعدد من معسكرات شمال بحري بالكامل وأسر أكثر من 700 من قوات الانقلابيين ومقتل العشرات، وجاري حصر العتاد العسكري.

وفي المقابل، لم يعقب الجيش السوداني الذي يقول إنه يسيطر على الوضع الميداني في الخرطوم، على بيان الدعم السريع، وفي الوقت نفسه قلل البعض من أهمية معسكر السواقة استراتيجيًا.

إعلان جدة

وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.

وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.

ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.