Icon

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان Icon وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية Icon سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي Icon محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا Icon وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco Icon وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن Icon وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم Icon حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
على وقع استمرار المعارك بين الجانبين

الدعم السريع يأسر 700 جندي من الجيش السوداني

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
الدعم السريع يأسر 700 جندي من الجيش السوداني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الثلاثاء، إنها أسرت ما يزيد على 700 جندي من الجيش السوداني، وقتلت العشرات، خلال اشتباكات وقعت في مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في بيان لـ الدعم السريع نشره على حسابه في موقع تويتر، على وقع استمرار المعارك مع الجيش منذ أكثر من شهر، مضيفًا: حاول الأفراد مباغتة ارتكازات قواتنا في منطقة شمال بحري حيث تصدت قواتنا للقوة المعتدية بجسارة وطاردتها حتى نقطة انطلاقها.

قد يهمّك أيضاً
توطين التشغيل والصيانة يوفر آلاف الوظائف ويدعم رؤية 2030

توطين التشغيل والصيانة يوفر آلاف الوظائف ويدعم رؤية 2030

وظائف أكاديمية بـ جامعة الملك عبدالعزيز

وظائف أكاديمية بـ جامعة الملك عبدالعزيز

الاستيلاء على معسكر السواقة

وتابع أن قواته تمكنت من الاستيلاء على معسكر السواقة وعدد من معسكرات شمال بحري بالكامل وأسر أكثر من 700 من قوات الانقلابيين ومقتل العشرات، وجاري حصر العتاد العسكري.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي

تشكيل مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي

وظائف إدارية وفنية شاغرة في مجموعة العليان

وظائف إدارية وفنية شاغرة في مجموعة العليان

وفي المقابل، لم يعقب الجيش السوداني الذي يقول إنه يسيطر على الوضع الميداني في الخرطوم، على بيان الدعم السريع، وفي الوقت نفسه قلل البعض من أهمية معسكر السواقة استراتيجيًا.

أنباء عن أسر الدعم السريع لـ 700 جندي من الجيش السوداني

إعلان جدة

وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.

وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.

ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها
السعودية اليوم

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها

السعودية اليوم
ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي

آخر الاخبار
مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة الخزانة الأمريكية
تقارير

مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة...

تقارير
اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا
العالم

اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا

العالم
وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل

حصاد اليوم
أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند الإغلاق
السوق

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند...

السوق
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

العالم
فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها
مشاهير

فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها...

مشاهير