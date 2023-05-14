الدعيع: مصعب الجوير موهبة شابة تلفت الأنظار

أشاد حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع بنجم الزعيم، مصعب الجوير، مؤكدًا أنه ينتظره مستقبل كبير مع الفريق الأول لكرة القدم.

الدعيع يُشيد بـ مصعب الجوير

وقال الدعيع عبر حسابه على “تويتر”: “قليلة هي المواهب الشابة التي تلفت نظرك ببصمتها الخاصة والنجم مصعب الجوير نجم شاب أصبح ضمن كوكبة نجوم الهلال ولديه مستقبل كبير إذا استمر على نفس التركيز والجهد والعمل على موهبته”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الدعيع، وأكدوا أن مصعب الجوير مميز وتمنوا مشاركته بشكل أساسي، وقال أبو عبدالله: لكن الفرص الممنوحة والدقائق التي يلعبها قليلة”، وكتب حاتم: “موهبة والله.. الله يوفقه وما يصير نفس اللي قبله”.

وكتب الزعيم: “والله بعد رحيل عطيف وإشاعة رحيل كويلار ما فيه غير مصعب يحل محلهم”، وقال سوهج الشمري: “مصعب الجوير في كم مباراة شارك مع الفريق أثبت أن عنده موهبة وشخصية فذة في الملعب، بس للأسف ما أخذ الفرصة بسبب وجود نجوم في نفس الخانة”.

وشارك مصعب الجوير صاحب الـ19 عامًا في 7 مباريات مع الهلال في دوري روشن السعودي بمعدل 252 دقيقة، وصنع 10 فرص، وقام بـ4 افتكاكات ناجحة بدقة 66.7%، وقطع الكرة مرتين، ولديه 189 تمريرة ناجحة بدقة 87.9%.

الهلال يستعد للاتحاد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.