الدفاع المدني تحذر أهالي مكة والمدينة من عواصف وأمطار

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا لأهالي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة الـ 10 مساءً، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

عواصف وأمطار

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة تشمل (أضم، ميسان، والطائف)، وأجزاء من المدينة المنورة وتشمل (المدينة المنورة، خيبر، وادي الفرع، الحناكية، المهد، العيص، والعلا).

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.