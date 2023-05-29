الدفاع المدني يحذر أهالي عسير وجازان

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، تحذيرًا لأهالي منطقتي عسير وجازان من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة الـ12 صباحًا من غد الثلاثاء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

عواصف رعدية وأمطار

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من عسير وتشمل (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، المجاردة، تنومة، بارق، رجال ألمع، ومحايل)، حتى غد الثلاثاء في تمام الساعة 12 صباحًا.

كما توقعت تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من جازان وتشمل (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، الفطيحة، فيفا، وهروب) حتى الساعة 12 صباحًا.

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد إلى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف والمدينة المنورة.