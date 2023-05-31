الدفاع المدني يحذر أهالي مكة وجازان

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا لأهالي منطقتي مكة المكرمة وجازان من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة الـ10 مساءً، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

عواصف رعدية وأمطار

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع تكوّن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة وتشمل (أضم، ميسان، العرضيات) وأجزاء من جازان وتشمل (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، الفطيحة، فيفا، وهروب).

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

أمطار مكة

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت في وقت سابق إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران.

حالة متقلبة

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة وخفيفة، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، وتشمل الرياض العاصمة والدرعية والمجمعة والزلفي ورماح وثادق والغاط والخرج وحوطة بني تميم والحريق والبجادية والدلم وعفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والمزاحمية وضرما وحريملاء والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى ومرات، وستتأثر منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل وخليص والليث والقنفذة، ومناطق حائل والقصيم والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.