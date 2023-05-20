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يصاحبها رياح وبرد وجريان سيول

الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية على معظم المناطق بداية من الغد

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية على معظم المناطق بداية من الغد
المواطن - واس

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الأحد حتى الخميس المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران.

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أمطار ورياح هابطة

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، وتشمل الرياض العاصمة والدرعية والمجمعة والزلفي والغاط ورماح وثادق وشقراء وعفيف والدوادمي والقويعية والمزاحمية وضرما وحريملاء والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى والخرج وحوطة بني تميم والحريق والبجادية والدلم، وستتأثر بذلك المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم، كما يتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل.

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وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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