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الدوام عبر منصة مدرستي بمدارس المهد وصبيا غدًا

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
الدوام عبر منصة مدرستي بمدارس المهد وصبيا غدًا
المواطن - واس

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أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء في مدارس محافظة المهد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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تعليم صبيا

كما أعلنت إدارة تعليم صبيا تعليقَ الدراسة الحضورية غداً في جميع مكاتب التعليم والمدارس التابعة للإدارة؛ وذلك وفقاً للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.

وأفاد متحدث الإدارة إبراهيم الحازمي بأن العملية الدراسية ستكون مستمرةً ليوم غدٍ الثلاثاء عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

أحوال الطقس

على صعيد آخر، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتيّ ينبع وبدر، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وسيول، وانعدام في الرؤية.

وتشهد المملكة حاليا الحالة الممطرة السابعة عشر، حيث تتضمن أمطار من متوسطة إلى غزيرة، يرافقها عواصف رعدية وتساقط برد، ونشاط في الرياح السطحية، فيما تشدد مديرية الدفاع المدني على اتباع تعليمات السلامة.

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