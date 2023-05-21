الدوام عبر منصة مدرستي في وادي الدواسر غدًا

أعلنت إدارة تعليم وادي الدواسر، تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع في ظل الأجواء غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.

الدوام عبر مدرستي

وقالت إدارة تعليم وادي الدواسر في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وحرصًا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد- منصة مدرستي- وذلك ليوم غد الاثنين الموافق 2/ 11/ 1444هـ.

أجواء غير مستقرة

وتوقع مركز طقس العرب، في وقت سابق، أن تتأثر أجواء السعودية الأيام المقبلة بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع تزحزح في المرتفع الجوي شبه المداري، وتستثير هذه الظروف الجوية تدفق بخار الماء بخصائص استوائية للمنطقة.

وأضاف المركز، في بيانه، أن شبه الجزيرة العربية بما فيها السعودية ستتأثر بهذه الأجواء والتي قد تستمر حتى نهاية مايو الحالي بتقلبات جوية تشمل فرص هطول أمطار رعدية ورياح هابطة شديدة وعواصف غبارية على بعض المناطق.