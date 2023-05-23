الدوام عن بعد في مدارس ظهران الجنوب ووادي الدواسر غدًا

أعلنت إدارة التعليم في كلٍّ من محافظة ظهران الجنوب ووادي الدواسر، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء في جميع المدارس؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة.

الدوام عبر مدرستي

وقالت إدارة التعليم في ظهران الجنوب في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد والحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الاربعاء 4/ 11/ 1444هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس ظهران الجنوب.

كما أضافت إدارة وادي الدواسر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وحرصًا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد- منصة مدرستي- وذلك ليوم غد الأربعاء الموافق 4/ 11/ 1444هـ.

استمرار الهطول

وتُشير آخر صور الأقمار الاصطناعية إلى استمرار تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة السعودية الآن بسحب ركامية تحديدًا شمال شرق جازان ومُرتفعات عسير وبعض أجزائها الساحلية، بالإضافة إلى أجزاء من الباحة وشرق مكة المكرمة، وتترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة تصحب بحدوث الرعد أحيانًا، وفقًا لما ذكر طقس العرب.

كما تُشير ذات الصور إلى امتداد السحب الركامية الممطرة لأجزاء عِدّة من غرب منطقة الرياض إداريًّا وجنوب غرب القصيم.