الدوسري عن أبطال آيسف: اتفقت مع البنيان على استثمار إبداعاتهم إعلاميًّا

كشف وزير الإعلام، سلمان الدوسري، عن مفاجأة سارة لأبطال معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة بعد ظفرهم بـ27 جائزة دولية في معرض آيسف 2023.

فخر واعتزاز

وأعرب الدوسري، عبر تغريدة بموقع تويتر، عن فخره وسعادته بلقائهم، حيث قال: بمشاعر ملؤها الفخر؛ تشرفت بلقاء أبنائنا وبناتنا، مستقبل رؤية السعودية 2030، بعدما حققوا 27 جائزة دولية في معرض آيسف 2023.

استثمار إبداعي

وأشار الدوسري إلى أنه اتفق مع يوسف البنيان وزير التعليم، على استثمار إبداعاتهم إعلاميًّا عبر برامج وأفلام ولقاءات مبتكرة؛ تقديرًا لتميزهم، وتشجيعًا لنظرائهم من مبدعي وطننا الغالي.

27 جائزة

وحققت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، 27 جائزة؛ منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، والذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري.