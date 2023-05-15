الدولار يتراجع عن أعلى مستوى له في 5 أسابيع

انخفض الدولار من أعلى مستوى له في خمسة أسابيع، اليوم الاثنين، بعد استمراره مرتفعًا لفترة من الوقت، مع ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات المستمرة بين البيت الأبيض والجمهوريين.

وقال محللون إن هناك عوامل عديدة قد تكون وراء الارتفاع الأخير للدولار من بينها المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن أزمة سقف الدين والنمو الاقتصادي العالمي الذي يدفع إلى شراء العملة التي تعتبر ملاذًا آمنًا.

وبحسب سكاي نيوز، قال ألفين تان، رئيس إدارة استراتيجية بورصات آسيا في آر.بي.سي كابيتال ماركتس، إن ارتفاع عائدات السندات الأميركية خلال اليومين الماضيين دعم الدولار، وارتفعت عائدات السندات الأميركية يومي الجمعة والاثنين، بعد أن قفزت توقعات المستهلكين للتضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011 في مسح أجرته جامعة ميشيغان.

رفع الفائدة مجددًا

ويؤدي ذلك إلى احتمال أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل مرة أخرى، فقد ارتفعت نسبة التوقعات بأن يقوم الفيدرالي بذلك إلى 21.2 % على مؤشر CME FedWatch الذي يقيس توقعات الأسواق حول هذا الأمر.

لكن يبقى العديد من المستثمرين في السوق يتوقعون أن يستمر انخفاض الدولار في الأشهر المقبلة مع انحسار التضخم وتوقف الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة.

أسواق العملات

وارتفع اليورو 0.27 % مقابل الدولار الاثنين إلى 1.088 دولار بعد انخفاضه 1.54 %في الأسبوع السابق.

وساعد ذلك على تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.19 % إلى 102.49 نقطة ليقل قليلا عن أعلى مستوى سجله في خمسة أسابيع عند 102.75 نقطة وكان قد لامسه في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الدولار 0.18 % مقابل الين الياباني بعد صعوده 0.67 % الأسبوع الماضي، كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.28 % إلى 1.248 دولار بعد انخفاضه 1.45%الأسبوع الماضي.