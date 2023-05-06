الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 18 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ابو فيصل ج@@
التعازي إلى افراد أسره صاحب السمو الملكي الأميرناصر بوفاة والده الأمير منصور
الله يرحمها ويغفر لها وانا لله وانا اليه راجعون