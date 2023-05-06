Icon

نجل رامون دياز بعد خسارة أبطال آسيا: الأمر مؤلم ولكننا سنحاول Icon فيصل بن بندر يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الفيصل Icon محام: يجب أن يكون التعامل مع الخادمة عن طريق الزوجة فقط Icon مانشستر يونايتد يرفض هدية آرسنال ويتعثر أمام وست هام Icon بن غفير يدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين وعدم تسليم جثامينهم Icon فيصل بن فرحان: السودان يمر بأزمة غير مسبوقة وخيارنا الوقوف إلى جانبه Icon التعليم عن بعد غدًا في مدارس محايل عسير Icon إصابة رقبة الملك تشارلز بسبب ثقل التاج الملكي Icon رشق عمدة إسطنبول المعارض بالحجارة أثناء تجمع انتخابي Icon سرق سيارة في وضع التشغيل بخليص فأسقط امرأة وطفليها من داخلها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الصلاة عليها غدًا في جامع الإمام تركي بن عبدالله

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 18 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

قد يهمّك أيضاً
تقارير إسبانية: كريستيانو رونالدو يدرس مغادرة النصر

تقارير إسبانية: كريستيانو رونالدو يدرس مغادرة النصر

استعدادات لمظاهرات تاريخية في عيد العمال بفرنسا

استعدادات لمظاهرات تاريخية في عيد العمال بفرنسا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • ابو فيصل ج@@

    التعازي إلى افراد أسره صاحب السمو الملكي الأميرناصر بوفاة والده الأمير منصور
    الله يرحمها ويغفر لها وانا لله وانا اليه راجعون

إقرأ المزيد

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية
تكنولوجيا

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية...

تكنولوجيا
ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم !
الرياضة

ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له...

الرياضة
نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
السعودية اليوم

نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد...

السعودية اليوم
معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر
السعودية اليوم

معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر

السعودية اليوم
ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل
أخبار أمنية

ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع...

أخبار أمنية
أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية
العالم

أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية

العالم
مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا
السعودية اليوم

مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من...

السعودية اليوم
طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم
العالم

طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم

العالم