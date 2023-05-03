Icon

مكاسب خيالية تتنافس عليها الشركات في الفضاء Icon 8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا في البوليفارد Icon الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول Icon الذهب قد يرتفع لمستويات قياسية بسبب أزمة الديون الأمريكية Icon نظام نور يتيح التسجيل لرياض الأطفال غرة ذو القعدة Icon الوحدة لا يعرف الخسارة أمام ضمك Icon فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها Icon ألماني يُدير مباراة التعاون والاتحاد Icon أمين عام مجلس التعاون يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم Icon ‎ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
لا زال الوضع متأزمًا

الذهب قد يرتفع لمستويات قياسية بسبب أزمة الديون الأمريكية

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
الذهب قد يرتفع لمستويات قياسية بسبب أزمة الديون الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فوق مستوى 2000 دولار للأونصة وذلك بعد ارتفاع كبير يوم أمس، مع إمكانية تسجيل مستوى قياسي هذا الأسبوع بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل تزايد المخاوف بشأن الأزمة المصرفية وأزمة سقف الدين الأمريكية.

تتداول أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم في نطاق محدد حول المستوى 2016 دولارًا للأونصة، وذلك بعد أن ارتفعت يوم أمس بنسبة 1.8% لتسجل أعلى مستوى منذ 7 أسابيع عند 2019.30 دولارًا للأونصة.

قد يهمّك أيضاً
طيران ناس يشارك في النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي بدبي

طيران ناس يشارك في النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي بدبي

أمنيات الشفاء تحف عبدالرحمن بن مساعد : طهور ونور

أمنيات الشفاء تحف عبدالرحمن بن مساعد : طهور ونور

وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب يومية يوم أمس الثلاثاء منذ شهر بتحقيق ارتفاع بمقدار 35 دولارًا، في طريقها للاقتراب من أعلى مستوى تم تسجيله هذا العام عند 2048.76 دولارًا للأونصة في منتصف أبريل الماضي.

الذهب قد يرتفع لمستويات قاسية بسبب أزمة الديون الأمريكية

تحفز أسواق الذهب

ارتفاع الذهب يوم أمس وإغلاقه فوق المستوى 2000 دولار أنهى سبع جلسات متتالية من الإغلاق تحت نفس المستوى، الأمر الذي يدل على تحفز أسواق الذهب لتسجيل المزيد من المكاسب هذا الأسبوع، ولكن في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع البنك الفيدرالي اليوم.

صدرت يوم أمس بيانات JOLTS لتظهر أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عامين عند 9.6 ملايين في مارس، أيضًا انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين عن العمل إلى 1.6 في مارس وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.

ساعدت البيانات على تزايد التوقعات من ظهور تباطؤ قطاع العمالة في الولايات المتحدة حتى إذا لم تنخفض معدلات البطالة، وهو ما يزيد من الضغوط على البنك الفيدرالي ليوقف أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ 40 عامًا.

وانخفضت أسهم البنوك الأمريكية خلال تداولات جلسة الأمس في ظل تجدد الأزمة المصرفية بعد أن أصبح بنك فيرست ريبابليك الأمريكي أحدث قطعة دومينو تسقط في أكبر سلسلة من الإخفاقات المصرفية الأمريكية منذ أزمة عام 2008، لتتزايد المخاوف من انهيار مصرفي أوسع إلى نزوح جماعي للودائع من البنوك الإقليمية الصغيرة.

 

الذهب وأزمة الديون الأمريكية

وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلى أن القلق الحقيقي بشأن سقف الديون والقلق بشأن عودة ظهور الأزمة المصرفية قد أثر بشدة على توقعات المشاركين في السوق، والمخاوف كانت مهمة للغاية لدرجة أنه وللمرة الأولى تشير أداة مراقبة تغير الفائدة الأمريكية إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 15% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو.

واحتمال بنسبة 85% بأن يقوم البنك بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا في يونيو، إذا تم هذا السيناريو فستكون هذه هي المرة الأولى التي لا يقوم فيها الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أو خفضها خلال آخر 10 اجتماعات متتالية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

يتزايد القلق بشأن سقف الديون بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في خطاب لها يوم أمس أنه بعد مراجعة إيصالات الضرائب الفيدرالية الأخيرة فإن أفضل طرح هو عدم القدرة على الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول أوائل يونيو وربما في وقت مبكر، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق حد الديون قبل ذلك الوقت.

هذا يعني أنه لم يتبق سوى القليل من الوقت للتوصل إلى حل وتسوية، وبالنظر إلى أن الانقسام الحالي بين رغبات الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، فمن الصعب التوصل إلى حل وسط في مثل هذا الوقت القصير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة

الرياضة
فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست
الرياضة

فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست

الرياضة
حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك
الرياضة

حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة...

الرياضة
لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير
السعودية اليوم

لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير

السعودية اليوم
16 مستشفى في السودان خارج الخدمة
العالم

16 مستشفى في السودان خارج الخدمة

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة نوماك
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة نوماك

وظائف
استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8...

السعودية اليوم
مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم رمضان”
السعودية اليوم

مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم...

السعودية اليوم