الرئيس الإيراني يوجه باتخاذ الإجراءات لتعزيز العلاقات مع مصر

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قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في مؤتمر صحفي، إن طهران تستعد لتعزيز العلاقات مع مصر، مؤكدًا على أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تصريحات علي خامنئي.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس الاثنين، قد صرح باستعداد إيران لتطوير العلاقات مع مصر، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وقال جهرمي خلال لقاء جمعه بسلطان عمان، هيثم بن طارق، إنه يرحب بالموقف المصري، وليس لدى طهران مشكلة في هذا الصدد، وأن ذلك يأتي في إطار السعي حول توسيع وتعزيز العلاقات مع الجيران ودول المنطقة.
وكان سلطان عمان قد أجرى زيارة إلى طهران، يوم الأحد الماضي، بعد زيارة الأسبوع الماضي إلى القاهرة، حيث التقى بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.