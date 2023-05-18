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انتقد سلوك الشرطة وقانون المخدرات

الرئيس التونسي ينتقد اعتقال طلبة بسبب أغنية

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
الرئيس التونسي ينتقد اعتقال طلبة بسبب أغنية
المواطن - فريق التحرير

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انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، اعتقال الشابين، ضياء نصير (26 عامًا) ويوسف شلبي (27 عامًا)، على خلفية نشرهما لأغنية انتقدا فيها سلوك الشرطة وقانون تجريم استهلاك المخدرات.

وقال سعيد: “أعبر عن شديد الاستغراب من اعتقال عدد من التلاميذ أو الطلبة بولاية نابل، لا أتدخل في القضاء و لكن لا أريد أن يظلم أحد في هذه البلاد نحترم القضاء و لكن نحترم فقط القضاء المستقل “، بحسب ما أفادت “سكاي نيوز”.

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وأضاف: “لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاعتقال طلبة يستعدون لإجراء الامتحانات وما حصل غير مقبول، وعلى القضاة الشرفاء ومجلس القضاة ان يتصدوا لمثل هذه الممارسات ولضمان العدل للتونسيين”.

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وتابع: “لن نسمح باعتقال طلبة بينما من سرق ونهب البلاد لا يزال حرًا طليقًا، نكره الظلم و التنكيل بأبناء شعبنا “.

اعتقال شابين

يشار إلى أنه تم توقيف ضياء ويوسف، يوم الاثنين، أثناء مغادرتهما مقهى في مدينة نابل (شمال شرق)، حيث تم وضعهما في السجن من قبل محكمة نابل الابتدائية بانتظار مثولهما المقرّر الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق، بحسب المحامية المسؤولة عن القضية.

ووجهت لهما تهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة الاتصالية” و”نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي” في مقطع الفيديو للأغنية نشرت على موقع تيك توك.

ويظهر الشابان في الفيديو وهما يرددان كلمات على ألحان أغنية خاصة بمسلسل كرتوني شهير، وينتقدان الشرطة وتطبيق قوانين صارمة تحجر استهلاك المخدرات في البلاد.

 

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