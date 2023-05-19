الرئيس السوري: أشكر السعودية لتعزيز المصالحة في منطقتنا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن هناك فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وذلك بالتزامن مع الظرف التاريخي الذي يمر به العالم، ويشهد الانتقال الى التعددية القطبية بعد هيمنة الغرب.

تعزيز المصالحة

ووجه الأسد في كلمته بالقمة العربية الـ 32 في جدة، الشكر للسعودية لتعزيز المصالحة في المنطقة العربية، مؤكدًا أنه يجب تطوير منظومة عمل الجامعة العربية وآلياتها كي تتماشى مع العصر.

ولفت إلى أن الأمل يتزايد مع التقارب العربي العربي والانطلاق لمرحلة جديدة من العمل المشترك، مشيرًا إلى أن الأزمات في المنطقة سببها تصدعات نشأت في الساحة العربية.

استقرار سوريا

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رحب بحضور الرئيس بشار الأسد لقمة جدة، وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية، في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية.

وأعرب ولي العهد عن أمله في أن يسهم عودة سوريا إلى الجامعة العربية في دعم استقرارها، وعودة الأمور إلى طبيعتها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، بما يحقق الخير لشعبها، وبما يدعم تطلعنا جميعًا نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا.

وأضاف ولي العهد “نؤكد لدول الجوار، وللأصدقاء في الغرب والشرق، أننا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء، بما يحقق مصالح شعوبنا، ويصون حقوق أمتنا، وأننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات، ويكفينا مع طي صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية”.