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الرئيس المصري يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
الرئيس المصري يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32
المواطن - واس

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وصل إلى جدة اليوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

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وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامه بن أحمد نقلي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية الأستاذ فهد الصهيل.

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