الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد ضد ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق الريداوي بهدفين دون رد.

تقدم الرائد ضد ضمك

وبدأت مباراة الرائد ضد ضمك المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، ونجح الفريق الريداوي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق فقط عن طريق كريم البركاوي بتسديدة قوية.

وواصل الفريق الريداوي ضغطه، ونجح في الحصول على ركلة جزاء، سددها النجم المغربي محمد فوزير بنجاح عند الدقيقة 20، واستمرت المحاولات، وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل أفضل دفاعيًا.

واستمرت المحاولات، أملًا في تسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد ضمك بهدفين دون رد.

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز التاسع برصيد 32 نقطة.