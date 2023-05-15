الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول

لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة تكثيف التنسيق السعودي الألماني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي الضمان الصحي يغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد 50 ألف ريال عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك مروجو الشبو والحشيش والإمفتيامين في قبضة الأمن
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد ضد ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق الريداوي بهدفين دون رد.
وبدأت مباراة الرائد ضد ضمك المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، ونجح الفريق الريداوي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق فقط عن طريق كريم البركاوي بتسديدة قوية.
وواصل الفريق الريداوي ضغطه، ونجح في الحصول على ركلة جزاء، سددها النجم المغربي محمد فوزير بنجاح عند الدقيقة 20، واستمرت المحاولات، وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل أفضل دفاعيًا.
واستمرت المحاولات، أملًا في تسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد ضمك بهدفين دون رد.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز التاسع برصيد 32 نقطة.