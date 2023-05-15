الرائد يستعيد توازنه ويتجاوز ضمك بخماسية

انتهت، منذ قليل، مباراة الرائد ضد ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، بتحقيق الفريق الريداوي لفوز كبير بخمسة أهداف دون رد.

تقدم الرائد ضد ضمك

وبدأت مباراة الرائد ضد ضمك التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، ونجح الفريق الريداوي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق فقط عن طريق كريم البركاوي بتسديدة قوية.

وواصل الفريق الريداوي ضغطه، ونجح في الحصول على ركلة جزاء، سددها النجم المغربي محمد فوزير بنجاح عند الدقيقة 20، واستمرت المحاولات، وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل أفضل دفاعيًّا.

واستمرت المحاولات، أملًا في تسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد ضمك بهدفين دون رد.

فوزير والبركاوي يسجلان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الريداوي الضغط، نجح محمد فوزير في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 60 من هجمة مرتدة سريعة، ليستمر في السيطرة على اللعب.

وتمكن كريم البركاوي من تسجيل الهدف الرابع من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 85، قبل أن يحرز محمد فوزير الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الرائد ضد ضمك بنتيجة 5/ 0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد رصيده إلى 32 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالتساوي مع ضمك الذي يتواجد في المركز العاشر.