Icon

سجل سلبي لـ الوحدة ضد الخليج Icon تأثر ريانة برناوي وعلي القرني خلال تتويجهما بشعار رائد الفضاء Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon وظائف شاغرة بفروع مراكز ديافيرم Icon مقيم ومواطن في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بجدة وعسير Icon وظائف شاغرة في شركة ياسرف Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون Icon ريانة بروناي وعلي القرني من المحطة الفضائية : بدعم قيادتنا نعيش هذا الحلم Icon رئيس الريال يدعم فينيسيوس جونيور Icon ريانة والقرني يتناولان الطعام لأول مرة بالفضاء ولقطة تذكارية جماعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ28

الرائد يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الفيحاء

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
الرائد يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الرائد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق الريداوي بهدف دون رد.

تأخر الفيحاء ضد الرائد

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الرائد المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، أملًا في التسجيل مبكرًا، وظهر الفريق الريداوي بشكل أفضل، قبل أن ينجح في هز الشباك عند الدقيقة 24.

قد يهمّك أيضاً
إقامة واحة الإعلام كمنطقة متكاملة لتغطية قمة جدة

إقامة واحة الإعلام كمنطقة متكاملة لتغطية قمة جدة

العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية

العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية

الرائد
لاعبو الفريق الريداوي – المصدر @alraedclub

ونجح جوكوفيتش في تسجيل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمسكها حارس المرمى، وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتعديل النتيجة.

قد يهمّك أيضاً
أمطار غزيرة على مطار الملك خالد بالرياض

أمطار غزيرة على مطار الملك خالد بالرياض

الرئيس السوري يغادر جدة

الرئيس السوري يغادر جدة

واستمرت المحاولات من الفريقين، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص، وظهر الدفاع بشكل مميز، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفيحاء ضد الرائد بهدف دون رد.

جوكوفيتش
جوكوفيتش – المصدر @alraedclub

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الريداوي صاحب المركز العاشر.

الرائد
لاعبو الفريق الريداوي – المصدر @alraedclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن

أخبار أمنية
بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها في بداية حياتي 
العالم

بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها...

العالم
فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع المدني
السعودية اليوم

فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع...

السعودية اليوم
3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح
السعودية اليوم

3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة...

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا
الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة
السعودية اليوم

الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في...

السعودية اليوم
رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم
آخر الاخبار

رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم

آخر الاخبار