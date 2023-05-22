الرائد يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الفيحاء

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الرائد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق الريداوي بهدف دون رد.
وبدأت مباراة الفيحاء ضد الرائد المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، أملًا في التسجيل مبكرًا، وظهر الفريق الريداوي بشكل أفضل، قبل أن ينجح في هز الشباك عند الدقيقة 24.
ونجح جوكوفيتش في تسجيل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمسكها حارس المرمى، وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتعديل النتيجة.
واستمرت المحاولات من الفريقين، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص، وظهر الدفاع بشكل مميز، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفيحاء ضد الرائد بهدف دون رد.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الريداوي صاحب المركز العاشر.