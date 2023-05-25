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الفريق صعد إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 20 عامًا

الربيعان: تطور نيوكاسل سينعكس إيجابيًّا على السعودية

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ صباحاً
الربيعان: تطور نيوكاسل سينعكس إيجابيًّا على السعودية
المواطن - فريق التحرير

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قال خالد الربيعان خبير الاستثمار الرياضي: إن تطور نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تحت قيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيعود على المملكة بالنفع خلال الفترة المقبلة.

وقال الربيعان: “تطور الفريق الإنجليزي وتأهله إلى دوري أبطال أوروبا، سيعود على السعودية بالإيجاب، حيث سيعرف العالم قدرة الكوادر السعودية على تحقيق النجاحات بالإضافة إلى زيادة معدل السياحة إلى المملكة بالفترة المقبلة”.

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وأضاف الربيعان: “الفريق حاليًّا قيمته زادت، وتم الاستحواذ على نيوكاسل بـ 10% من قيمة نادي مانشستر يونايتد الحالية وهذا ذكاء كبير من إدارة صندوق الاستثمارات العامة”.

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