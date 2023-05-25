الربيعان: تطور نيوكاسل سينعكس إيجابيًّا على السعودية

قال خالد الربيعان خبير الاستثمار الرياضي: إن تطور نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تحت قيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيعود على المملكة بالنفع خلال الفترة المقبلة.

وقال الربيعان: “تطور الفريق الإنجليزي وتأهله إلى دوري أبطال أوروبا، سيعود على السعودية بالإيجاب، حيث سيعرف العالم قدرة الكوادر السعودية على تحقيق النجاحات بالإضافة إلى زيادة معدل السياحة إلى المملكة بالفترة المقبلة”.

وأضاف الربيعان: “الفريق حاليًّا قيمته زادت، وتم الاستحواذ على نيوكاسل بـ 10% من قيمة نادي مانشستر يونايتد الحالية وهذا ذكاء كبير من إدارة صندوق الاستثمارات العامة”.