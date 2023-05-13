الرحيمي: عضة الضب لا تفك إلا بقطع رأسه

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كشف صاحب مزرعة الضبان بمحافظة ضرية، نواف الرحيمي، أن عضة الضب لا تفك إلا بقطع رأسه.
فيديو | صاحب مزرعة الضبان نواف الرحيمي: عضة الضب لا تفك ألا بقطع رأسه#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/tWMuOHcX6Tقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 13, 2023
وأوضح الرحيمي خلال مداخلة له مع قناة “الإخبارية” أن “الضب إذا وجد الأمان ورأى أشخاصًا صار أليفًا” يتعايش مع الناس ويلعب مع الأطفال وليس منه قلق نهائيًا.
وأشار “من الممكن أن يأكل الضب من يد الإنسان ويجلس بجانبه، ولا يموت سريعًا فهو بـ7 أرواح”.
ولفت إلى أن عضة الضب لا تفك إلا بقطع رأسه، لأن فكه ليس سهلًا ويجب القضاء عليه بقطع رأسه.
وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة نجوى الصاوي استشارية الحساسية والمناعة، أن شرب دم الضب لا يعالج الربو ويشكل خطرًا سامًا على الإنسان.
وأكدت أنه من المعروف أن شرب الدم دينيًا حرام، كما أنه أيضًا يمكن أن يتحول إلى مادة سامة في المعدة عندما يشربه الإنسان، إذ تترسب بها نسبة الحديد والقلب، بالإضافة إلى تحول ثاني أكسيد الكربون إلى سموم بالأعضاء.