الرواق السعودي بناء تاريخي يشهده المسجد الحرام

يدخل المسجد الحرام مرحلة تاريخية جديدة بإعلان تفاصيل مشروع الرواق السعودي، اليوم الأحد، مع إعلان هيئة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إطلاق هذا المسمى على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.

بناء تاريخي

ويعد الرواق السعودي بناء تاريخيًا لم يشهده المسجد الحرام من قبل، ليجسد طرازًا فريدًا وجودة التصميم، والرواق هو عبارة عن المساحة أو الممر الواقع بين عمودين، ويحتوي على عقود عمودية موازية لجدار القبلة، فيما يحتوي على صفوف من الأعمدة، وقد تكون هذه العقود متقاطعة، أي تتجه بشكل موازي وعمودي باتجاه القبلة.

وأنير الرواق بثريات خاصة وأعمدة ملبسة بالرخام وألوان زاهية في السقف، ويعد الرواق السعودي من مآثر العمارة السعودية بالمسجد الحرام ويمثل هوية خاصة به، مازالت باقية حتى يومنا هذا، ليصبح مساحته أكثر من مليون متر مربع، بعدما كان 12 ألف متر مربع فقط.

مشروع التوسعة بالمسجد الحرام

وتداول عدد من المواقع الإخبارية والمنصات السعودية الموثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الأحد، 21 مايو 2023، للإعلان عن تفاصيل الموافقة على إطلاق تسمية الرواق السعودي على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة بإطلاق تسمية (الرواق السعودي) على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام. وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

تاريخ تصميم الرواق السعودي

وجاء تصميم الرواق السعودي بأمر الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه لاستيعاب أعداد الحجاج المتزايدة، فيما بدأ العمل عليه في عهد الملك سعود عام 1375هـ/1955م.

واستمر بناؤه في عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد. واُستكمل تطويره في عهد الملك فهد والملك عبدالله، وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

مكونات البناء التاريخي

يعد استكمالًا لعقد الرواق العباسي، وذلك حين رأى الملك عبدالعزيز الحاجة لبناء رواق جديد لاستيعاب المزيد من أعداد المعتمرين والحجاج التي تزايدت أعدادهم.

ويحيط الرواق السعودي بصحن الكعبة المشرفة ويقع خلف الرواق العباسي، فيما يتكون من 4 أدوار وهي: الدور الأرضي والدورين الأول والثاني “الميزانين” والسطح.

ويستوعب 287.000 مصلٍ، و107.000 طائف في الساعة بالرواق وصحن المطاف. ويضم حوالي 1500 عمود مكسو بالرخام الأبيض. كما يضم عددًا من القباب على سطح الأروقة. ويتضمن الرواق بابًا جديدًا وهو باب الملك فهد.