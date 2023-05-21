Icon

رياض محرز يتألق في البريميرليج هذا الموسم Icon مارك زوكربيرغ الملياردير الأكثر حظًا في 2023 Icon الرواق السعودي بناء تاريخي يشهده المسجد الحرام Icon المحكمون في قضية محمد كنو غير مختصين بالقانون الرياضي! Icon شركات سيارات عالمية تدرس الخروج من بريطانيا Icon ضبط 52 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق السعودية Icon مركز التدريب العدلي يوفر 46 ألف مقعد تدريبي خلال 2023 Icon الباطن يخشى تكرار سيناريو 2019 ضد الاتحاد Icon تدريب ريانة والقرني على إعداد الطعام في الفضاء Icon الرواق السعودي درة معمارية بالمسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مبادرة تاريخية غير مسبوقة لتوسعة المطاف

الرواق السعودي درة معمارية بالمسجد الحرام

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
الرواق السعودي درة معمارية بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تسمية “الرواق السعودي” على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام، خلال احتفالية إسلامية كبرى حضرها عدد من أصحاب الفضيلة وأئمة الحرمين والمشايخ وحشد من كبار المسؤولين وقادة المنظومة الأمنية، في مبادرة إسلامية تاريخية غير مسبوقة.

شكر للقيادة الحكيمة

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، في الكلمة الافتتاحية خلال الاحتفالية الكبرى: “من هذا المكان المبارك، جوار الكعبة المشرفة، أعلن صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وأطال في عمره على إطلاق تسمية الرواق السعودي على مبنى مشروع توسعة المطاف”.

قد يهمّك أيضاً
حساب الوحدة عن منير المحمدي: خلى الكل حيران !

حساب الوحدة عن منير المحمدي: خلى الكل حيران !

ابنة فهد الحيان: والدي كان يشعر بقرب أجله

ابنة فهد الحيان: والدي كان يشعر بقرب أجله

وأضاف: ” ويتضمن مشروع توسعة المطاف خلف الرواق العباسي، ويحيط به وبصحن الكعبة المشرفة، ويتكون من ٤ طوابق، ويأتي المشروع بعدما أمر الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ببناء توسعة للمسجد الحرام لاستيعاب أعداد الحجاج المتزايدة”.

قد يهمّك أيضاً
جوني ديب ينتقم من هوليوود في مهرجان كان

جوني ديب ينتقم من هوليوود في مهرجان كان

مطالب بالحد من البثوث: شيء مقزز وهدر للنعمة وتشويه للمواطن

مطالب بالحد من البثوث: شيء مقزز وهدر للنعمة وتشويه للمواطن

بداية انطلاق المشروع

وأشار إلى أن العمل على المشروع بدأ في عهد الملك سعود عام 1375هـ/1955م، واستمر بناء الرواق في عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد، رحمهم الله جميعًا، ليستكمل تطويره في عهد الملك فهد والملك عبدالله، رحمهما الله، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله”.

وتابع الدكتور السديس: “الرواق السعودي يحيط بالرواق العباسي ليكون مكملًا له، مع تميزه بمساحة أوسع لم يشهدها المسجد الحرام من قبل”.

درة معمارية

وأوضح أن هذا الرواق المبارك الذي يعد مفخرة من مفاخر الدولة السعودية، ومأثرة من مآثرها، وشاهدًا لما بذله قاده الميامين، من عناية ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وهو درة معمارية، فريدة من نوعها.

 

ويتكون مشروع التوسعة من ٤ أدوار وهي الدور الأرضي، والدور الأول والدور الثاني “الميزانين”، والسطح، لتصبح الطاقة الاستيعابية للرواق السعودي (٢٨٧.٠٠٠) مصلٍ، و(١٠٧.٠٠٠) طائف بالرواق وصحن المطاف.

 مساحات أوسع للمصلين

وأشار السديس إلى أن الرواق السعودي يوفر مساحات أوسع للطائفين والمصلين، وفق معايير هندسية عالية الجودة والدقة، كما يمتاز بتوافر جميع الخدمات التقنية والخدمية وأنظمة الصوت والإنارة، التي تسهم في تهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن.

وأضاف: “لقد حرصت القيادة الرشيدة حفظها الله، على توفير أفضل أنواع الخامات، وأفضل ما وصلت إليه أحدث التقنيات، بما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه”، وتابع “الرواق السعودي الذي نحن فيه الآن، متوافق مع أحدث الطرز والتصاميم، كما حرصت قيادتنا حفظها الله على أن يتم الاحتفاظ بهوية المسجد الحرام المعمارية الإسلامية”.

وسأل الدكتور السديس الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم كبير ورعاية فائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض
السعودية اليوم

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض

السعودية اليوم
التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر “تمهير”
حصاد اليوم

التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس...

حصاد اليوم
8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا في البوليفارد
السعودية اليوم

8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا...

السعودية اليوم
مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز
السعودية اليوم

مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من...

السعودية اليوم
ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار شخص
صحة وطب‎

ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار...

صحة وطب‎
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة
الرياضة

جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة

الرياضة
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو شامل الدعم الإضافي
أخبار رئيسية

بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو...

أخبار رئيسية