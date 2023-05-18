Icon

5 إجراءات للحفاظ على إطارات سيارتك في الصيف Icon مكة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية Icon ولاية أمريكية تحظر تطبيق تيك توك Icon أرامكو تعلن استحداث منصبين قياديين جديدين Icon أرباح “أسمنت الجنوب” تتراجع 44% إلى 49 مليون ريال Icon الرياض وأياديها البيضاء وقلبها الكبير أمر ثابت بين قمتي 1968 و2023 Icon اليوم.. الإعلان عن حركة النقل الخارجي و4 خطوات للاستعلام Icon بدء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة Icon توقعات بحالة مطرية على عدة مناطق تستمر إلى الغد Icon أسعار العملات مقابل الريال اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
فرص نادرة للعالم العربي لأخذ مساحات من الاقتصاد والنفوذ

الرياض وأياديها البيضاء وقلبها الكبير أمر ثابت بين قمتي 1968 و2023

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
الرياض وأياديها البيضاء وقلبها الكبير أمر ثابت بين قمتي 1968 و2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الكاتب والإعلامي محمد الساعد، إن القمة العربية لهذا العام تنطلق في ظل صراع روسي غربي على الأرض الأوكرانية، وصراع آخر لا يقل شراسة «صيني غربي»، أرضه كل العالم من بحر الصين العظيم إلى البرازيل جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “قمة جدة .. صراع القوى العظمى !”: أن العنوان العريض لهذا الصراع هو الاقتصاد والطاقة واستعادة المجد الاقتصادي الغربي الذي يكاد يستقر في الصين للأبد، هذا الصراع يتيح للعالم العربي فرصاً نادرة لأخذ مساحات من الاقتصاد والنفوذ.

قد يهمّك أيضاً
الشباب يهدر فرصة الاقتراب من النصر بالخسارة ضد الاتفاق

الشباب يهدر فرصة الاقتراب من النصر بالخسارة ضد الاتفاق

مقتل 6 وفقدان العشرات في حريق بـ نيوزيلندا

مقتل 6 وفقدان العشرات في حريق بـ نيوزيلندا

وتابع أنه يمكن ذلك فقط بالعمل المشترك والطموح، وينتظر لنجاحه الالتقاء حول المشتركات، بعيداً عن تنافس مُضر، فلا يمكن لعالم عربي أن يضع قدمه في العالم الجديد الذي تتشكل ملامحه الآن، إلا بتنمية مستدامة ومدخولات عالية، ووظائف دائمة، وصراعات أقل.. وإلى نص المقال:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي في 3 مدن

وظائف أكاديمية بـ جامعة الملك عبدالعزيز

وظائف أكاديمية بـ جامعة الملك عبدالعزيز

القمة العربية في جدة

تعقد القمة العربية، يوم غد الجمعة، في مدينة جدة الساحلية، بعد 55 عاماً من قمة الخرطوم التاريخية التي التأمت للمساهمة في تعافي الجيش المصري والسوري بعد نكسة 1967م، حينها كانت الخرطوم هي الحاضنة، وكانت الرياض وشقيقاتها العربيات الأخريات هي من وقف مع سوريا ومصر والأردن والفلسطينيين مالياً واقتصادياً.

اليوم، تكاد السودان الجريحة أن تنزلق في طريق الانهيار والفشل، بينما تبدو سوريا واليمن في الطريق إلى التعافي، إنه قدر هذا المكان «العربي» من العالم.

هل طريق التعافي سهل ويسير ؟

بلا شك، أنه طريق وعر محفوف بالمخاطر والمتاعب والمشاق، لكنه ممكن متى ما انخرط الجميع في الحل!

إلا أن الطريق الوحيد للخروج والتعافي، سيكون بلا شك الترفع والتغافل والتعاون في فضاء الأمن والتعاون الاقتصادي، وهذا ما أشار إليه ولي العهد السعودي، عندما قال في منتدى الاستثمار غداة إطلاق رؤية السعودية 2030: هذه المنطقة من العالم ستكون أوروبا الجديدة، كانت حلماً في يوم من الأيام، لكن الإرادة والإصرار والعزيمة السعودية وظفت رؤيتها الطموحة للوصول إلى دولتها الحلم، دولة عصرية وغنية باقتصادها وشعبها، تعظم من مميزاتها التنافسية حول العالم، وتعيش في اقتصاد مزدهر، يقوده شعب طموح.

ربما كان قدر العالم العربي طوال تاريخه الحديث الذي بدأ بعد عام 1900م، ومعظم دوله أن تتعثر أو في طريقها للتعثر، وإذا تشافت تكون قد خاضت بحراً من الدماء والفرقة والفشل.

بين القمتين 1968 – 2023، أشياء ثابتة وأشياء متحركة، الثابت فيهما الرياض وأياديها البيضاء وقلبها الكبير وحكمتها العربية الأصيلة، التي لطالما تغافلت واحتضنت ودعمت وتجاوزت، والمتحرك هو الألم الذي يعصف ببعض الدول العربية متنقلاً من بلد إلى آخر ومن شعب لآخر.

يظن العديد أن واجب القمم العربية اتخاذ القرارات المصيرية التي تنقذ العرب «بشخطة» قلم كما يقول المثل، بينما الحقيقة تقول: إن مجلس «القادة العرب»، هو أشبه بمجلس إدارة عربية يناقش إنجازات وإخفاقات العام الفائت ويخطط للعام الذي يليه.

المطلوب لإنجاح القمم

والمطلوب لإنجاح القمم، أن تنخرط الحكومات والشعوب في مشروع حضاري يترك ما تكدر ويأخذ ما صفا.

قمة هذا العام تُعقد مع وجود صراع روسي غربي على الأرض الأوكرانية، وصراع آخر لا يقل شراسة «صيني غربي»، أرضه كل العالم من بحر الصين العظيم إلى البرازيل جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

والعنوان العريض لهذا الصراع هو الاقتصاد والطاقة واستعادة المجد الاقتصادي الغربي الذي يكاد يستقر في الصين للأبد، هذا الصراع يتيح للعالم العربي فرصاً نادرة لأخذ مساحات من الاقتصاد والنفوذ، ويمكن ذلك فقط بالعمل المشترك والطموح، وينتظر لنجاحه الالتقاء حول المشتركات، بعيداً عن تنافس مُضر، فلا يمكن لعالم عربي أن يضع قدمه في العالم الجديد الذي تتشكل ملامحه الآن، إلا بتنمية مستدامة ومدخولات عالية، ووظائف دائمة، وصراعات أقل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رشا رزق تطل على جمهورها في فعاليات جدة
السعودية اليوم

رشا رزق تطل على جمهورها في فعاليات...

السعودية اليوم
سيول عارمة شرق منطقة حائل
السعودية اليوم

سيول عارمة شرق منطقة حائل

السعودية اليوم
الزراعة: بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط بـ 3.5 ملايين طن
السعودية اليوم

الزراعة: بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب...

السعودية اليوم
عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان
السعودية اليوم

عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان

السعودية اليوم
الفتح والوحدة يرتضيان التعادل
الرياضة

الفتح والوحدة يرتضيان التعادل

الرياضة
أول رد من واتساب عقب اتهام ماسك له بالتنصت
تكنولوجيا

أول رد من واتساب عقب اتهام ماسك...

تكنولوجيا
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من الطائرة
غرائب

ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من...

غرائب