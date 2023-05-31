الريال ينتظر قرار كريم بنزيما من عرض الاتحاد

تترقب إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، القرار النهائي لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي كريم بنزيما بشأن العرض الذي تلقاه مؤخرًا من الاتحاد.

كريم يفكر في العرض

وينتهي عقد كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم حسم مصيره حتى الآن، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الاتحاد في الميركاتو الصيفي.

وأشار خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو إلى أن نادي الاتحاد يتوقع الحصول على الرد النهائي من كريم بنزيما في القرار العاجل، موضحًا أن العرض الرسمي 100 مليون يورو في الموسم، بجانب مزايا أخرى.

وأضاف فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ريال مدريد ينتظر أن يتخذ كريم بنزيما قراره النهائي قريبًا، خاصة أنه أخبر رئيس النادي، فلورنتينو بيريز عن العرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان رومانو، قد أكد بالأمس أن كريم بنزيما تلقى عرضًا من نادي الاتحاد الأسبوع الماضي، قبل مباراة إشبيلية، وشدد على أنه ناقش العرض مع عائلته، ولكنه لم يحسم موقفه، حيث إنه مستعدٌ للاستمرار لموسم آخر في الريال.

الاتحاد بمونديال الأندية

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التتويج بلقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليضمن المشاركة رسميًا في كأس العالم للأندية بالسعودية، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق.