الزائر الأبيض يزيد قمم عسير جمالًا

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وثق مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية، الثلوج وهي تكسو قمم عسير، ما زادتها جمالًا.
وأظهر الفيديو الملتقط جوًا، قمم عسير التي امتلأت بالزائر الأبيض عقب هطول الأمطار الغزيرة وزخات البرد، حيث رسم لها لوحة طبيعية بديعة وزادها جمالًا.
#فيديو_واس | "اللحاف الأبيض" يكسو قمم عسير جمالاً.#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/XO1gKlEbZ8قد يهمّك أيضاً
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) May 22, 2023
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم، تحذيرًا عن تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات النماص وبلقرن وتنومة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وتبوك.