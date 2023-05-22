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بعد اكتساء المنطقة به عقب البرد

الزائر الأبيض يزيد قمم عسير جمالًا

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
الزائر الأبيض يزيد قمم عسير جمالًا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية، الثلوج وهي تكسو قمم عسير، ما زادتها جمالًا.

وأظهر الفيديو الملتقط جوًا، قمم عسير التي امتلأت بالزائر الأبيض عقب هطول الأمطار الغزيرة وزخات البرد، حيث رسم لها لوحة طبيعية بديعة وزادها جمالًا.

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عواصف رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم، تحذيرًا عن تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات النماص وبلقرن وتنومة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وتبوك.

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