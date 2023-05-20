الزائر الأبيض يزين قمم عسير

تشهد منطقة عسير هذه الأيام حالة مطرية وصفها الأهالي بـ”التاريخية”، حيث يبدأ هطول الأمطار الغزيرة من بعد ظهيرة كل يوم حتى ساعات متأخرة من الليل تتخللها سقوط كتل ضخمة من “البَرَدْ”.

اللحاف الأبيض

واكتست قمم منطقة عسير وجبالها بـ” اللحاف الأبيض” الذي كونته حبات البَرَدْ الغزيرة، حيث غطى مساحات واسعة من جبال السودة وقرى بني مازن غرب مدينة أبها، إضافة إلى تكون طبقات ثلجية ضخمة في بعض أحياء محافظة خميس مشيط مما استدعى تدخل الجهات الأمنية والخدمية لإعادة فتح الطرقات وتسهيل حركة المرور التي تعطلت لبعض الوقت.

بدورها، رصدت “واس” في جولة ميدانية فرحة أهالي منطقة عسير وزوارها بهذه الأمطار التي جرت على إثرها السيول وتكونت العيون الجارية والشلالات البديعة، حيث تسابقت العائلات وخاصة الأطفال في الاستمتاع بحبات البرد التي تحولت إلى ثلوج سميكة لا تقل عن نصف متر في بعض المواقع.