الزعاق: نحن الآن في منتصف موسم الكنة

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة
قال خبير الأرصاد الجوية خالد بن صالح الزعاق، إن الصيف له بداية وشدة ونهاية، بدايته مع موسم “كنة الثريا”، وشدة الصيف في موسمي زدحة وجمرة القيظ، وهو موسم هبوب رياح السموم.
بداية وشدة ونهاية الصيف pic.twitter.com/6FT3PU1I8eقد يهمّك أيضاً
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 16, 2023
وأوضح الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن انتهاء موسم الصيف يكون في موسم مرخيات القلايد.
وتابع الزعاق بقوله : “نحن الآن في منتصف موسم الكنة وهو موسم الجلسات الليلية الرائعة”.