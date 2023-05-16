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موسم الجلسات الليلية الرائعة

الزعاق: نحن الآن في منتصف موسم الكنة

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
الزعاق: نحن الآن في منتصف موسم الكنة
المواطن - فريق التحرير

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قال خبير الأرصاد الجوية خالد بن صالح الزعاق، إن الصيف له بداية وشدة ونهاية، بدايته مع موسم “كنة الثريا”، وشدة الصيف في موسمي زدحة وجمرة القيظ، وهو موسم هبوب رياح السموم.

وأوضح الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن انتهاء موسم الصيف يكون في موسم مرخيات القلايد.

وتابع الزعاق بقوله : “نحن الآن في منتصف موسم الكنة وهو موسم الجلسات الليلية الرائعة”.

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