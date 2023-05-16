الزعاق: نحن الآن في منتصف موسم الكنة

قال خبير الأرصاد الجوية خالد بن صالح الزعاق، إن الصيف له بداية وشدة ونهاية، بدايته مع موسم “كنة الثريا”، وشدة الصيف في موسمي زدحة وجمرة القيظ، وهو موسم هبوب رياح السموم.

وأوضح الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن انتهاء موسم الصيف يكون في موسم مرخيات القلايد.

وتابع الزعاق بقوله : “نحن الآن في منتصف موسم الكنة وهو موسم الجلسات الليلية الرائعة”.