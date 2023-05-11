الزكاة: سارعوا في تصحيح وضع منشأتكم قبل انتهاء مبادرة الإعفاء

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، المواطنين، إلى الإسراع في تصحيح وضع منشأتهم قبل انتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات في 31 مايو الجاري.
وأكدت الهيئة في إنفوجراف صادر عنها أن هناك 20 يومًا فقط متبقية على انتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات.
وتشمل شروط الإعفاء ما يلي:
1- غرامة التأخر في التسجيل بكافة الأنظمة الضريبية:
– التسجيل في النظام الضريبي لغير المسجلين
– تقديم الإقرارات واجبة التقديم
– سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها
2- غرامات التأخر في سداد الضريبة أو التأخر بتقديم الإقرار الضريبي في كافة الأنظمة الضريبية:
– سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها
3- غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة:
– سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها
4- غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية:
– تقديم الإقرارات واجبة التقديم
– سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.
ويمكن تقديم طلب تقسيط للمستحقات وقبوله قبل تاريخ انتهاء المبادرة مع الالتزام بخطة التقسيط، دون أن يتم إلغاؤها نتيجة لعدم الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة.