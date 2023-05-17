الزكاة: لا توجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا توجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المتابعين.
وأوضحت خدمة “اسأل هيئة الزكاة” عبر حسابها بموقع “تويتر” أنه لا توجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، حيث تُلزم المنشآت بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375.000 ريال.
ولفتت إلى أن المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187.500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375.000 ريال سعودي تكون مؤهلة للتسجيل الاختياري.
كما أشارت الهيئة إلى أن المنشآت التي تمارس نشاط اقتصادي وتقل إيراداتها السنوية عن 187.500 ريال وتم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة يصدر فقط إشعار “غير خاضع”.