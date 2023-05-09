الزمالك يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بشق الأنفس

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بشق الأنفس إلى ثمن نهائي كأس مصر موسم 2022/ 2023، وذلك بعد الفوز على فريق بروكسي بثلاثية مقابل هدفين.

وبدأ نادي بروكسي المباراة ضاغطًا بكل قوة، لينجح في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب كامل أحمد في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

الزمالك يعود من بعيد

ونجح الفريق الأبيض بعد ذلك في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب حاتم سكر في الدقيقة الـ42 من تصويبة قوية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، استمر الزمالك في تراجعه، مما مكّن فريق بروكسي من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد جمعة في الدقيقة الـ57 من ركلة جزاء.

ونجح بعدها الفريق الأبيض في تسجيل الهدف الثاني، وهدف التعادل عبر مدافعه التونسي حمزة المثلوثي في الدقيقة الـ79.

ولجأ الفريقان بعد ذلك لشوطين إضافيين، ليتمكن سيف الدين الجزيري في الدقيقة الـ99 من الشوط الإضافي الأول، من إحراز الهدف الثالث للفريق الأبيض بعد تمريرة متقنة من اللاعب مصطفى شلبي.

وتأهل الفريق الأبيض إلى ثمن نهائي كأس مصر موسم 2022/ 2023.