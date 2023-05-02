الزمالك يرفض مواجهة الأهلي في السوبر المصري

أصدر نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بيانًا اليوم الثلاثاء أكد فيه مجددًا رفضه خوض مباراة كأس السوبر المصري مساء الجمعة المقبلة ضد غريمه التقليدي النادي الأهلي حيث تُقام المباراة في الإمارات.

وكانت الأزمة بدأت من أمس الاثنين حيث أصدر الفريق الأبيض بيانه الأول الذي أكد فيه اعتذاره عن المشاركة في مباراة السوبر المصري ضد الأهلي، بسبب عدم معاقبة اللاعب محمود عبدالمنعم ” كهربا” لاعب الأهلي وإيقافه.

الرد على الزمالك !

الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل ردًا على بيان الزمالك الأول مطالبًا النادي الأبيض بتحديد موقفه مجددًا وخلال 60 دقيقة، ليُصدر الفريق الأبيض بيانًا من جديد معلنًا رفضه خوض مباراة السوبر ضد الأهلي.

وقال مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض : ” فريقي لن يشارك في مهزلة وغير مقبول ما حدث في أزمة عقوبة كهربا”.

وعلى الرغم من عزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك إلا إنه لايزال يواصل عمله في النادي.

يذكر أن أزمة عقوبة كهربا كانت بدأت من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم حيث قررت إيقاف كهربا 12 مباراة، الأمر الذي اعتبره النادي الأهلي غير قانوني حيث تقدم المستشار القانوني بالأهلي، محمد عثمان بطلب حل لجنة الانضباط والاعتراض على تشكيلها مما جعل لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم تقرر تعليق عقوبة كهربا، وهو الأمر الذي أثار غضب الزمالك وجعله يعتذر عن المشاركة في مباراة كأس السوبر المصري.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية مصرية أشارت إلى أن نادي بيراميدز اعتذر عن مواجهة الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري، ويتم حاليًا مفاوضة إما فيوتشر أو طلائع الجيش لمواجهة الأهلي.