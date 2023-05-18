الزمالك يهزم أسوان بهدف نظيف

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الخميس، فوزًا ثمينًا على نادي أسوان بهدف دون رد في الجولة الـ28 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ونجح السنغالي إبراهيما نداي في إحراز الهدف الوحيد للفريق الأبيض في المباراة، بالدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حافظ الفريق الأبيض على تقدمه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 46 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أسوان عند 31 نقطة في المركز الـ12.

الزمالك يعود للانتصارات

وحقق الفريق الأبيض الفوز بعد الخسارة من الإسماعيلي يوم السبت الماضي بهدفين لهدف، في الجولة الـ27 والتي كانت مؤجلة بين الفريقين.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 7 دقائق، تمكن اللاعب السنغالي إبراهيما نداي من إحراز هدف التعادل لـ الفريق الأبيض بالدقيقة الـ38 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البنيني سامسون.

وفي الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك، سجل لاعب الفريق الأبيض محمد أشرف “روقا” هدفًا ثانيًا لـ الإسماعيلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ58.

وظل الإسماعيلي محافظًا على تفوقه، حيث منع دفاع الإسماعيلي بعضًا من الفرص الخطيرة لنادي الزمالك التي سعى من خلالها لإضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى.