Icon

الملك سلمان يبعث رسالة خطية إلى رئيس كينيا Icon الصحة العالمية تعلن نهاية كورونا كحالة طوارئ Icon السجن عقوبة صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى Icon ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في أملج Icon سماع دوي انفجارات في محيط مطار الخرطوم Icon ضبط 5 مواطنين لتهريبهم وترويجهم المخدرات في حائل وعسير Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الملكية الفكرية Icon مؤرخ رياضي يكشف مفاجأة مدوية حول اختيارات أسماء لجنة توثيق بطولات الأندية Icon استعدادات أمنية ضخمة لتتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 عامًا

السجن عقوبة صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
السجن عقوبة صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حددت النيابة العامة، عقوبة صرف الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة دون وصفة طبية معتمدة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل صيدلي صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية دون وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة”.

قد يهمّك أيضاً
سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا

سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا

ضبط مواطن لمحاولته تهريب القات بالدائر

ضبط مواطن لمحاولته تهريب القات بالدائر

ويأتي ذلك وفق المادتين (29، 38) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة...

السعودية اليوم
لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة
السعودية اليوم

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى...

السعودية اليوم
وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح السفارة
السعودية اليوم

وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح...

السعودية اليوم
لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب
غرائب

لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال...

غرائب
وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 
آخر الاخبار

وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 

آخر الاخبار
ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد
آخر الاخبار

ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي...

آخر الاخبار
وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية
السعودية اليوم

وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها...

السعودية اليوم
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا
العالم

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ...

العالم