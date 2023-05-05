السجن عقوبة صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة

حددت النيابة العامة، عقوبة صرف الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة دون وصفة طبية معتمدة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل صيدلي صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية دون وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة”.

ويأتي ذلك وفق المادتين (29، 38) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.