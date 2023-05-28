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استوليا على أموال عن طريق الاحتيال المالي

السجن 28 عامًا و10 ملايين ريال غرامة بحق مواطن ومقيم

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
السجن 28 عامًا و10 ملايين ريال غرامة بحق مواطن ومقيم
المواطن - فريق التحرير

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيم بتهمة الاحتيال المالي.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بالاشتراك في ارتكاب عدد من جرائم الاحتيال المالي، ومن خلال الاتفاق مع عصابة منظمة خارج المملكة للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، وتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا، وانتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية، للوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا، وقد نتج عن هذا السلوك الإجرامي الاستيلاء على أموال تجاوزت أحد عشر مليون ريال.

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الاحتيال المالي

وقد أوضح المصدر المسؤول أنه بإيقاف المتهميْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، فقد صدر حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن مدة (١٤) سنة، وغرامة مالية قدرها (٥ ملايين ريال) ومصادرة المضبوطات المستخدمة في هذه الجريمة.

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كما أكد المصدر على عزم النيابة العامة في المضي في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، وأنها لن تتوانى في إقامة الدعوى الجزائية والمطالبة بإيقاع الحد الأعلى للعقوبة بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم أو تقديم المساعدة على ذلك.

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