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تواكب التطورات التقنية نحو التحول الرقمي

السجون تدشن نظام منجز للتعاملات الإلكترونية

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
السجون تدشن نظام منجز للتعاملات الإلكترونية
المواطن - واس

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برعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، دشَّن مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، نظام (منجز) للتعاملات الإلكترونية والأرشفة الرقمية بمقر المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية المهندس نبيل بن خالد الدبل.

التحول الرقمي

ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية العامة للسجون في مواكبة التطورات التقنية المتسارعة نحو التحول الرقمي وفق رؤية السعودية 2030، وتسخير التقنية في تطوير أداء أعمالها وخدماتها المقدمة للمستفيدين.

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نظام منجز

ويعمل نظام (منجز) على تحويل جميع المعاملات الورقية إلى إلكترونية؛ للإسهام في تسريع الأعمال في المديرية العامة للسجون، وحوكمة البيانات، ورفع مستوى التحول الرقمي، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.

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