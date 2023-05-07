Icon

غرفة مكة تبحث منتجات وخدمات منصة اعتماد Icon الشباب يسجل شعار الأسد لدى الملكية الفكرية Icon مكافحة المخدرات: تعاطي الإمفيتامين يسبب السكتة القلبية والوفاة Icon تشكيل مباراة نيوكاسل وآرسنال Icon أمير الرياض يرعى حفل تدشين برنامج آمن الأربعاء Icon نعيم سليتي: الدوسري أفضل لاعب سعودي Icon فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن تطورات الأزمة السورية Icon انقسام الجماهير بشأن رامون دياز Icon إحباط تهريب 2.2 كجم من الكوكايين في الرياض وجدة Icon والد المصور هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته مع نجله قبل الحادث Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد التوجيه بتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار

السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ثمن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بتقديم مساعدات متنوعة (إغاثية وإنسانية وطبية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب السوداني، نظرًا للأوضاع الراهنة التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق.

وقال السديس إن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حريصين على رفع معاناة الشعب السوداني واستشعارًا للأوضاع الراهنة التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق، فقد صدرت التوجيهات السامية الكريمة بدعم الشعب السوداني في الظروف الإنسانية الحرجة التي يمر بها حاليًا.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أوراوا غدًا

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أوراوا غدًا

حضور مميز لشيرين في ليلة روائع الموجي

حضور مميز لشيرين في ليلة روائع الموجي

وأضاف أن المساعدات المقدمة من المملكة تأتي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق، والتخفيف من آثار الأزمة التي تشهدها السودان.

تعزيز العلاقات

وثمن الرئيس العام مواقف القيادة الحكيمة بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني في السراء والضراء، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز العلاقات السعودية السودانية الوطيدة وسبل دعمها في جميع المجالات.

وأضاف أن توجيه القيادة الرشيدة بتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا، يأتي امتدادًا للدور الإنساني للمملكة بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم في مختلف الأزمات والمحن.

وقال الرئيس العام إن دعم المملكة وتقديمها المساعدات الإنسانية للسودان امتدادًا لجهودها الانسانية في تنفيذ رحلات إجلاء للمواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان الشقيقة، والتي كانت أول عمليات إجلاء بحري نفذت منذُ اندلاع النزاع في جمهورية السودان، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

اهتمام خاص بالسودان

وتابع أن المملكة تولي السودان اهتمامًا خاصًا، وبلغ مجموع ما قدمته المملكة للسودان من مساعدات نحو مليار و684 مليون دولار، وذلك دعمًا لـ162 مشروعًا في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات المختلفة، ويعد الصندوق السعودي للتنمية أعلى الجهات السعودية المانحة للسودان.

ودعا الرئيس العام الله سبحانه أن يحفظ الشعب السوداني من كل سوء ويديم عليه نعمة الأمن والإيمان والصحة والرفاهية، وأن يجعل أعمال خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في ميزان حسناتهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية
تكنولوجيا

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية...

تكنولوجيا
ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم !
الرياضة

ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له...

الرياضة
نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
السعودية اليوم

نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد...

السعودية اليوم
معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر
السعودية اليوم

معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر

السعودية اليوم
ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل
أخبار أمنية

ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع...

أخبار أمنية
أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية
العالم

أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية

العالم
مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا
السعودية اليوم

مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من...

السعودية اليوم
طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم
العالم

طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم

العالم